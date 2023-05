Une filiale de BP va payer un montant record de 40 millions de dollars pour répondre aux accusations civiles de pollution de l'air aux États-Unis

Une filiale de BP plc va payer une amende record de 40 millions de dollars pour répondre aux accusations civiles américaines selon lesquelles sa raffinerie de pétrole de l'Indiana aurait violé les lois fédérales visant à réduire les émissions de benzène cancérigène dans les eaux usées et d'autres polluants nocifs, a déclaré mercredi le ministère américain de la justice.

L'accord conclu entre BP Products North America Inc., le ministère de la justice et l'agence de protection de l'environnement obligera également la société à investir environ 197 millions de dollars dans de nouvelles technologies et d'autres améliorations afin de réduire la pollution de l'air.

Ces améliorations devraient permettre de réduire les émissions de benzène d'environ sept tonnes par an, les émissions d'autres polluants atmosphériques dangereux de 28 tonnes par an et les émissions de composés organiques volatils (COV) de 372 tonnes par an dans la raffinerie de Whiting, dans l'Indiana, a indiqué le ministère de la justice.

Ce règlement envoie un message important à l'industrie du raffinage : les États-Unis prendront des mesures décisives contre les émissions illégales de benzène et de COV, a déclaré dans un communiqué le procureur général adjoint Todd Kim, de la division Environnement et ressources naturelles du ministère de la justice.

Dans le cadre de ce règlement, la raffinerie mettra en œuvre des mesures de contrôle qui amélioreront considérablement la qualité de l'air et réduiront les effets sur la santé des communautés surchargées qui entourent l'installation.

La raffinerie BP Plcs de Whiting (Indiana), d'une capacité de 435 000 barils par jour, est la sixième des États-Unis en termes de capacité et la plus grande de l'entreprise dans le pays, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie.

Selon une étude de l'Environmental Integrity Project (EIP) publiée en mai de l'année dernière, neuf raffineries américaines de la côte du Golfe du Mexique ont dépassé le niveau d'action réglementaire fédéral entre 2018 et 2020 en ce qui concerne la pollution par le benzène, qui provoque des cancers.

Ces neuf raffineries font partie des 56 raffineries américaines présentant des niveaux élevés de benzène, selon l'étude. Soixante-quatre pour cent de ces 56 raffineries sont situées dans les États du Golfe du Mexique, à savoir le Texas, la Louisiane et le Mississippi. (Reportage de Sarah N. Lynch et Laura Sanicola à Washington ; Rédaction de Chizu Nomiyama)