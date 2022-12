bp a finalisé l'acquisition d'Archaea Energy, l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel renouvelable (GNR). Cette opération marque une étape importante dans la croissance de l'activité bioénergie stratégique de bp.' Le talent, l'expertise et la passion de leur équipe leur ont permis de réaliser une croissance incroyable jusqu'à présent, et nous sommes ravis de soutenir le prochain chapitre conformément à notre stratégie. ' a déclaré Dave Lawler, président et président de bp America.La bioénergie est l'un des cinq moteurs de croissance stratégique de la transition que bp entend développer rapidement au cours de cette décennie.BP s'attend à ce que les investissements dans ses activités de croissance en transition atteignent plus de 40% de ses dépenses d'investissement annuelles totales d'ici 2025, avec l'objectif de les porter à environ 50% d'ici 2030.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.