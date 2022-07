bp : accord de décarbonisation avec thyssenkrupp

bp et thyssenkrupp Steel annoncent avoir signé un protocole d'accord axé sur le développement d'un approvisionnement à long terme en hydrogène à faible teneur en carbone et en énergie renouvelable pour la production d'acier.



thyssenkrupp Steel, qui émet 2,5% du CO2 en Allemagne, principalement sur ses hauts fourneaux de Duisburg, produit actuellement 11 millions de tonnes d'acier brut par an et vise la production de 400.000 tonnes d'acier à faible émission de CO2 d'ici 2025.



En remplaçant les hauts fourneaux à charbon par des usines de réduction directe où le minerai de fer est réduit avec de l'hydrogène à faible teneur en carbone, il entend rendre la production d'acier climatiquement neutre à long terme.



Le groupe énergétique britannique et le sidérurgiste allemand exploreront donc les options d'approvisionnement en hydrogène bleu et vert, ainsi que l'énergie éolienne et solaire grâce à l'utilisation d'accords d'achat d'électricité.



