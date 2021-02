bp : aux côtés d'IBM pour exploiter l'informatique quantique

bp annonce avoir rejoint l'IBM Quantum Network afin de contribuer au développement de l'informatique quantique dans l'industrie de l'énergie.



En tant que partenaire industriel du réseau IBM Quantum Network, bp aura accès à l'expertise et aux logiciels quantiques d'IBM ainsi qu'aux ordinateurs quantiques les plus avancés, via le cloud.



bp travaillera ainsi avec IBM pour voir comment l'informatique quantique pourrait résoudre les défis scientifiques, environnementaux, techniques ou commerciaux.



Selon Morag Watson, vice-président senior chez bp, les capacités informatiques de nouvelle génération pourraient permettre de réinventer l'énergie et de concevoir de nouveaux produits à faible émission de carbone.



