bp : candidat à un projet d'énergie éolienne au Royaume-Uni

bp et son partenaire allemand EnBW ont été choisis ensemble comme candidat privilégié pour deux contrats de location importants sur le marché britannique de l'éolien offshore, marquant l'entrée du géant pétrolier britannique sur le plus grand marché du monde.



Les projets, qui couvrent des zones de respectivement 300 km2 et 500 km2 en mer d'Irlande, offrent une capacité de production potentielle combinée de trois gigawatts (GW), et une durée de bail de 60 ans, a déclaré bp.



Une fois opérationnelles, dans sept ans, les fermes auront une capacité de production suffisante pour alimenter plus de 3,4 millions de foyers britanniques en électricité propre, a déclaré le groupe.



bp et EnBW, l'une des plus grandes entreprises de fourniture d'énergie en Allemagne, vont former une entreprise commune à 50-50 pour développer et exploiter conjointement les concessions.



Pour mémoire, bp a aussi récemment investi le marché américain de l'éolien offshore, le marché qui connaît la plus forte croissance au monde.



