bp : investit 269 M$ dans sa raffinerie de Cherry Point (USA)

bp a annoncé aujourd'hui son intention d'investir 269 M$ dans trois projets au sein de la raffinerie de Cherry Point (État de Washington), afin d'améliorer l'efficacité de la raffinerie, de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d'augmenter la capacité de production de diesel renouvelable.



Il s'agira plus précisément de procéder à l'amélioration de l'hydrocraqueur (pour 169 M$), d'améliorer l'infrastructure de refroidissement de l'eau (pour 55 M$) et de doubler la capacité de production de diesel renouvelable de la raffinerie à environ 2,6 millions de barils par an (pour 45 M$).



Selon bp, ces projets devraient générer plus de 300 emplois locaux au cours des trois prochaines années.



Ces investissements s'inscrivent dans le cadre des objectifs de bp d'atteindre le 'zéro net' dans toutes ces opérations d'ici 2050 au plus tard et de réduire l'intensité carbone des produits vendus de 50 % d'ici 2050 au plus tard.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.