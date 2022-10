bp : investit dans la start-up floridienne Freebee

bp a annoncé mercredi avoir signé un investissement de six millions de dollars au sein de Freebee, un spécialiste de la mobilité basé à Miami.



Dans un communiqué, le groupe énergétique explique que Freebee propose des services de transport public gratuits à travers ses navettes électriques, qui relient campus universitaires, hôtels, plages et autres attractions touristiques.



L'utilisation de ses services, via l'application mobile Ride Freebee, est non-payante, car subventionnée par les collectivités locales.



L'investissement de bp, réalisé par le biais de sa filiale de capital-développement bp ventures, s'inscrit dans le cadre du dernier tour de table de huit millions de dollars bouclé par Freebee, auquel a notamment contribué l'investisseur de référence de l'entreprise, Tensile Mobility.



Ces fonds doivent permettre à la société de se développer au-delà de l'Etat de la Floride.



