bp : le consortium officiellement candidat au projet ScotWind

Le consortium emmené par bp et EnBW a officialisé lundi sa candidature à l'appel d'offres 'ScotWind', ce gigantesque projet éolien prévu au large de l'Ecosse.



Le groupe énergétique britannique et la compagnie allemande d'électricité EnBW précisent que leur projet porte sur une concession marine représentant un puissance cumulée de 2,9 gigawatts (GW).



Dans leur communiqué, les deux sociétés soulignent que leur projet va bien au-delà de la construction d'une plateforme 'offshore' en prévoyant aussi la mise en place d'un écosystème intégrant des activités de construction, le développement de l'hydrogène vert ainsi qu'un maillage pour véhicules électriques.



Aux termes du projet, l'Ecosse deviendrait ainsi le centre d'excellence de bp pour ce qui concerne l'éolien en mer, un programme qui aspire à faire du pays un 'leader mondial' en la matière grâce à des investissements qui pourraient atteindre 10 milliards de livres sterling (presque 12 milliards d'euros).



