bp : lightsource bp acquiert 845 MW de projets en Espagne

Lightsource bp, joint-venture 50/50 de bp, annonce l'acquisition d'un portefeuille solaire de 845 mégawatts (MW) en Espagne auprès d'Iberia Solar,



Lightsource bp et Iberia Solar travailleront tout d'abord en partenariat pour amener le pipeline de projets - qui comprend cinq sites dans les régions de Castilla la Mancha et Castilla y León - au statut 'ready to build' (prêt à construire).



Lightsource bp conduira par la suite le bouclage financier des affaires, avant d'en débuter la construction en 2022.





