bp : Castrol lance sa stratégie durable, PATH360

Castrol, société du groupe bp, lance sa stratégie 'PATH360' afin de contribuer à un avenir plus durable, conformément au cadre de développement durable lancé par bp.



Cette stratégie définit notamment des objectifs pour 2030 afin d'économiser les déchets et réduire les émissions de carbone. Castrol souhaite développer une pensée circulaire, en examinant le cycle de vie des produits et voir la manière dont ils peuvent être améliorés, étendus, réutilisés ou recyclés.



Castrol s'engage par ailleurs à 'augmenter significativement' ses offres clients neutres en carbone.



'Notre approche repose sur une réflexion globale à 360 degrés sur l'ensemble du système. Nous savons que beaucoup de nos clients recherchent des offres plus durables et ce programme est conçu pour les aider à atteindre leurs objectifs de durabilité', a expliqué le vice-président senior de Castrol, Mandhir Singh



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.