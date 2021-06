bp : acquisition de 703 MW de projets solaires en Espagne

Lightsource bp, joint-venture à 50/50 de bp et spécialiste mondial du développement et la gestion de projets d'énergie solaire, poursuit son expansion rapide à travers l'Europe et annonce aujourd'hui l'acquisition d'un total de 703 MW de projets en Espagne auprès de la branche énergie de Grupo Jorge, via un investissement de 475 ME.



Cette dernière acquisition en Espagne porte le pipeline de développement de projets de Lightsource bp dans le pays à plus de 3 GW, principalement établi cette année grâce à des partenariats de co-développement avec RIC Energy et Iberia Solar.



Grupo Jorge est un groupe industriel important en Espagne, employant plus de 4200 personnes. Sa branche énergétique, Jorge Energy, comprend à la fois des actifs opérationnels et de développement dans les technologies éoliennes et solaires.



