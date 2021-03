bp : changement à la tête de la division UK

bp annonce le départ de Peter Mather, responsable de bp au Royaume-Uni et vice-président senior pour l'Europe, à la fin de l'année. Peter Mather continuera toutefois à exercer ses fonctions non-exécutives en tant que président du conseil de surveillance de bp Europe.



Louise Kingham OBE, directrice générale de l'Energy Institute depuis plus de 20 ans, rejoindra bp en mai afin de succéder à Peter Mather.



'L'expérience de Louise en matière de politiques publiques, de gestion des problèmes et d'engagement des parties prenantes, sans parler de son extraordinaire réseau, la positionne idéalement pour aider à faire avancer le programme de transformation de bp', a commenté William Lin, vice-président exécutif régions, villes et solutions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.