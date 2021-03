bp : collaboration avec Volkswagen dans les chargeurs

bp a annoncé lundi qu'il envisageait d'établir une collaboration stratégique avec Volkswagen Group en vue d'accélérer le développement de stations de recharge ultra-rapides pour véhicules électriques en Europe.



Le projet, d'après les deux groupes, va consister à proposer un maillage suffisamment dense, fiable et pratique afin d'inciter les automobilistes à faire le saut vers l'électrique, en particulier au Royaume-Uni et en Allemagne.



bp estime en effet que dans ces deux pays, chaque conducteur vit à moins de 20 minutes d'une station-service bp ou Aral, son enseigne allemande.



Les bornes ultra-rapides permettent d'alimenter un véhicule pour lui permettre d'effectuer une distance de 160km sur la base d'un temps de recharge d'un peu plus de 10 minutes.



