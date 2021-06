bp : démarrage commercial d'un projet solaire à Saragosse

Lightsource bp annonce le démarrage de l'activité commerciale de son projet solaire phare Vendimia de 247 MWc à Saragosse, son premier projet en Espagne, destiné à produire de l'électricité verte équivalent à la consommation de plus de 107.000 foyers locaux.



Environ 615.000 panneaux solaires ont été installés, sur plus de 650 hectares de terrain avec une technologie de suivi du soleil. En outre, deux lignes aériennes de transmission à 18 km et 20 km ont été construites pour fournir l'électricité au réseau local.



La production totale d'électricité du site sera fournie à l'équipe européenne de négociation d'électricité du groupe énergétique britannique, dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité (PPA) à long terme.



