bp : vaste projet lié à l'hydrogène 'bleu' en Angleterre

bp a annoncé jeudi qu'il envisageait la construction au Royaume-Uni d'un gigantesque site dédié à l'hydrogène 'bleu', c'est-à-dire produit à partir d'hydrocarbures mais avec capture et stockage du CO2 émis.



Avec ce projet à grande échelle, le groupe énergétique dit vouloir encourager la conversion de l'industrie du gaz naturel vers l'hydrogène et favoriser le processus de décarbonisation de la région de Teesside, un bassin industriel particulièrement polluant du nord-est de l'Angleterre où serait installé le site.



bp dit prévoir une décision finale d'investissement concernant le projet début 2024, avant une mise en production au plus tard en 2027.



Contrairement à l'hydrogène 'vert', qui est produit à partir d'eau, l'hydrogène 'bleu' est issu des énergies fossiles, mais s'accompagne d'une séquestration immédiate du CO2.



