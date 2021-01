bp : partenaire de Qantas pour une industrie durable

Bp annonce un partenariat stratégique avec Qantas : les deux partenaires travailleront sur les possibilités de réduire les émissions de carbone dans le secteur de l'aviation et contribueront au développement d'une industrie durable du carburant d'aviation en Australie, assure bp.



Les deux sociétés ont convenu d'explorer les moyens par lesquels les capacités, les compétences et les connaissances mondiales de bp peuvent soutenir la stratégie de développement durable et environnementale de Qantas, leader du secteur.



Les équipes exploreront notamment des opportunités et des projets dans des domaines tels que les carburants durables avancés, le plaidoyer pour une décarbonation plus poussée dans le secteur de l'aviation, les solutions et la production d'énergie renouvelable, la gestion du carbone et les technologies émergentes.



