bp : plan d'investissement dans la recharge électrique

bp annonce de nouveaux projets d'investissements d'un milliard de livres sterling dans la recharge des véhicules électriques au Royaume-Uni au cours des 10 prochaines années, accélérant ainsi le déploiement d'une recharge rapide et pratique dans tout le pays.



bp pulse, l'activité de recharge de véhicules électriques du groupe énergétique, s'apprête ainsi à tripler son nombre de bornes de recharge d'ici 2030. L'investissement permettra le déploiement de chargeurs plus rapides et ultra-rapides dans des endroits clés.



Ces investissements, visant à 'soutenir la transition du pays vers un transport à faible émission de carbone pour les consommateurs et les véhicules de la flotte', doivent en outre soutenir des centaines de nouveaux emplois au Royaume-Uni.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.