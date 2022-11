bp : profit plus que doublé, nouveaux rachats d'actions

bp a annoncé mardi le lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions après avoir plus que doublé son profit au troisième trimestre, grâce à la hausse des prix du pétrole.



Le bénéfice net courant de la compagnie pétrolière britannique a grimpé à 8,15 milliards de dollars sur la période allant de juillet à septembre, contre 3,32 milliards sur la même période de 2021.



Il ressort bien au-dessus du consensus des analystes, compilé par l'entreprise elle-même, qui s'était établi à 6,1 milliards de dollars.



La croissance du bénéfice de troisième trimestre a été largement soutenue par la performance de son activité gazière, le groupe faisant état de résultats 'exceptionnels' dans la distribution et le trading de gaz.



La vigueur des prix de l'énergie l'a également aidé, avec un cours du baril de Brent qui a bondi à 100,8 dollars en moyenne sur la période, contre 73,5 dollars un an plus tôt.



En parallèle, son endettement a reculé pour le dixième trimestre consécutif, sa dette nette se montant actuellement à 22 milliards de dollars contre 32 milliards un auparavant.



Le flux de trésorerie excédentaire a lui atteint 3,5 milliards de dollars, une performance qui va lui permettre de mettre en oeuvre un nouveau programme de rachats d'actions de 2,5 milliards de dollars dans les mois qui viennent.



Malgré ces chiffres meilleurs que prévu, l'action perdait 0,3% en Bourse de Londres dans les premiers échanges, alors que l'indice FTSE 100 grimpait de 1,4%. Le titre affiche encore 45% de gains depuis le début de l'année.



