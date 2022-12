bp : prolongation de l'accord sur Tangguh en Indonésie

Le gouvernement indonésien a accordé une prolongation de 20 ans du contrat de partage de production de Tangguh (Tangguh PSC) à bp (opérateur) et à ses partenaires de Tangguh PSC.L'accord, qui devait expirer en 2035, est ainsi prolongé jusqu'en 2055.' Cette extension reflète l'engagement à long terme de bp en Indonésie. Cela nous permettra de continuer à tirer parti de l'excellent travail accompli par notre équipe indonésienne - avec nos partenaires et le solide soutien du gouvernement - pour livrer le gaz naturel de Tangguh à l'Indonésie et à d'autres marchés. L'accord d'aujourd'hui contribuera à ouvrir de nouvelles possibilités pour l'avenir de Tangguh', a commenté en substance Anja-Isabel Dotzenrath, vice-présidente exécutive de bp, gaz et énergie à faible émission de carbone.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.