bp : une nomination dans les énergies renouvelables

bp a annoncé mardi la nomination d'Anja-Isabel Dotzenrath au poste de responsable de sa branche de gaz et d'énergie à faible teneur en carbone.



Cette cadre dirigeante était jusqu'ici la directrice générale de RWE Renewables, la filiale d'énergies renouvelables du groupe allemand RWE qu'elle a réussi à hisser parmi les leaders mondiaux du secteur.



Sous sa baguette, RWE est ainsi devenu le deuxième acteur mondial de l'éolien en mer ('offshore'), souligne bp dans un communiqué.



Anja-Isabel Dotzenrath rejoindra ses équipes le 1er mars 2022.



Conséquence directe de cette nomination, Dev Sanyal, qui chapeautait jusqu'ici les activités de bp dans le gaz et les systèmes à basse émission de carbone, quittera le groupe à la fin de l'année pour prendre de nouvelles responsabilités en dehors de l'entreprise.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.