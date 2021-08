bp : vers la production d'hydrogène vert en Australie ?

bp Australia a présenté aujourd'hui les résultats de son étude évaluant la faisabilité d'un projet de production d'hydrogène vert et d'ammoniac en Australie occidentale destiné à l'exportation.



'Cette étude confirme le potentiel d'hydrogène vert à grande échelle en Australie occidentale. Cela semble particulièrement prometteur dans le centre-ouest de l'État de Washington, qui dispose d'infrastructures existantes, d'un accès à la terre et d'abondantes ressources énergétiques renouvelables telles que l'éolien et le solaire', indique bp.



La société souligne que cette étude de faisabilité lui a fourni des informations précieuses sur le potentiel de production d'hydrogène vert et d'ammoniac vert et que l'étude sera rendu publique dans le cadre d'un accord de partage des connaissances avec ARENA (AustralianRenewable Energy Agency) pour aider à faire progresser le développement et l'utilisation de l'énergie verte à base d'hydrogène.



