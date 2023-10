BP Prudhoe Bay Royalty Trust est un trust de type "grantor". Les biens de la fiducie consistent en un droit de redevance dérogatoire (le droit de redevance), ainsi qu'en des espèces et quasi-espèces détenues par le fiduciaire en temps utile. Le droit de redevance donne à la Fiducie le droit de percevoir une redevance sur environ 16,4246 % des premiers 90 000 barils de la production nette quotidienne réelle moyenne de pétrole brut et de condensat par trimestre provenant de la participation directe de Hilcorp North Slope, LLC (HNS) dans le champ pétrolifère de Prudhoe Bay situé sur le versant nord de l'Alaska, ou de la production nette quotidienne réelle moyenne de pétrole brut et de condensat par trimestre provenant de cette participation directe, selon le moins élevé des deux montants. Le champ de Prudhoe Bay est l'un des quatre champs pétroliers contigus du versant nord qui sont exploités par HNS et qui sont connus collectivement sous le nom d'unité de Prudhoe Bay. Les fiduciaires de la fiducie sont The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A et BNY Mellon Trust of Delaware, une société bancaire du Delaware.