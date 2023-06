BPER Banca, 4 millions d'euros collectés pour l'Emilia Romagna

(Alliance News) - BPER Banca Spa a annoncé jeudi avoir collecté 4 millions d'euros en faveur de la Croix-Rouge italienne pour les activités d'assistance et de soutien aux populations touchées par les graves inondations de ces dernières semaines. La collecte de fonds pour le projet "United for Emilia-Romagna" a été réalisée "grâce à la sensibilité et à la générosité des clients et des employés du groupe BPER Banca" et a atteint le chiffre de 2,0 millions d'euros, un montant que BPER Banca a décidé de doubler en ajoutant 2,0 millions d'euros supplémentaires.

La présidente de BPER Banca, Flavia Mazzarella, a commenté les résultats de la souscription en ces termes : " Nous sommes fiers de pouvoir contribuer, avec nos clients et nos employés qui ont adhéré avec une grande générosité à la campagne de collecte de fonds que nous avons promue ces derniers jours, au soutien des personnes touchées par les inondations en Émilie-Romagne, en collaboration avec la Croix-Rouge italienne. La réponse et le soutien reçus directement de la part des personnes et des communautés à l'initiative promue par BPER Banca ont été extraordinaires. Cette collecte de fonds, poursuit Mazzarella, est un exemple de l'importance d'affronter ces situations d'urgence et de difficulté en unissant les forces et en se rassemblant autour de la valeur de la solidarité. La somme récoltée permettra de soutenir le travail précieux de la Croix-Rouge pour accompagner les populations sinistrées dans leurs défis de reconstruction et de renaissance".

Outre le lancement de la campagne de collecte de fonds, BPER Banca a mis à la disposition des ménages et des entreprises, dans les heures qui ont suivi les inondations, une série de facilités et de prêts extraordinaires, qui seront encore étendus et renforcés dans les prochains jours : jusqu'à 20 000 euros pour les particuliers et 100 000 euros pour les petites et moyennes entreprises, avec une durée pouvant aller jusqu'à 36 mois.

Pour les montants ne dépassant pas 10 000 euros, explique la banque, un taux d'intérêt nul sera appliqué pendant les douze premiers mois. En outre, toutes les activités ont été initiées pour suspendre le paiement des prêts en cours des ménages et des entreprises qui ont subi des dommages, conformément aux mesures gouvernementales qui seront éventuellement mises en œuvre à cet égard, lit-on encore dans la note.

BPER Banca a clôturé jeudi dans un vert fractionné à 2,50 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.