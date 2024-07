(Alliance News) - BPER Banca Spa a annoncé mercredi qu'elle avait alloué un plafond d'un milliard d'euros aux entreprises de la région des Marches souhaitant investir dans l'innovation, la durabilité environnementale, la recherche et le développement, l'intelligence artificielle, la formation et la croissance managériale.

"L'initiative s'adresse aux entreprises de toutes tailles et vise à soutenir trois domaines spécifiques, qui peuvent également être rattachés aux mesures offertes par le PNRR", peut-on lire dans le communiqué de la banque.

Le premier de ces domaines vise à renforcer la valeur du Made in Italy, grâce à des garanties étatiques et européennes qui soutiennent les processus d'internationalisation.

La deuxième concerne les plans d'innovation numérique et d'efficacité énergétique, et met en place des interventions spécifiques visant à encourager les projets axés sur la durabilité environnementale.

Le troisième domaine d'intervention, complémentaire des deux autres, prend la forme d'une assistance et d'un accompagnement des entreprises vers les solutions les mieux adaptées à leurs besoins, par le biais d'opérations de financement subventionnées et d'une attention à la couverture d'assurance, grâce à des conseils spécifiques et à des produits dédiés.

BPER Banca se négocie dans le vert de 0,7 % à 5,47 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

