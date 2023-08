(Alliance News) - BPER Banca Spa a annoncé mercredi que son bénéfice semestriel s'élevait à 719,5 milliards d'euros, contre 1,39 milliard d'euros, soit une baisse de 48 % par rapport au 30 juin 2022.

Les revenus nets d'intérêts se sont élevés à 1,54 milliard d'euros, en hausse de 97 % par rapport à 785,4 millions d'euros au 30 juin 2022.

Les intérêts nets et autres produits bancaires s'élèvent à 2,61 milliards d'euros, contre 1,79 milliard d'euros au 30 juin 2022.

Les revenus de base s'élèvent à 2,54 milliards d'euros, soit une augmentation d'environ 50 % par rapport au premier semestre 2022.

Les dépôts directs des clients s'élèvent à 113,7 milliards d'euros, contre 114,8 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Le ratio Common Equity Tier 1 pro-forma est de 14 % contre 12 % au 31 décembre 2022, le ratio Tier 1 pro-forma est de 14,3 % contre 12,3 % au 31 décembre 2022 et le ratio Total Capital pro-forma est de 17,7 % contre 15,6 % au 31 décembre 2022.

Le groupe BPER Banca est présent dans vingt régions italiennes avec un réseau de 1 759 agences bancaires contre 1 913 au 31 décembre 2022 et les employés s'élèvent à 20 596 contre 21 059 à la fin de 2022.

En ce qui concerne l'avenir, " selon les estimations les plus récentes de la Banque d'Italie pour la période de trois ans13, la croissance du PIB sera de 1,3 % en 2023, de 0,9 % en 2024 et de 1,0 % en 2025. Dans le même temps, l'inflation, reflétant les effets de la baisse des prix des matières premières énergétiques, atteindrait 6,0 % en moyenne cette année et pourrait tomber à 2,3 % en 2024 et poursuivre cette trajectoire descendante en s'établissant à 2,0 % en 2025 ", a expliqué la société dans une note.

"Dans ce scénario, la rentabilité de la Banque continuera d'être soutenue par les revenus nets d'intérêts, la résilience des revenus nets de commissions et les actions visant à compenser l'impact de la dynamique inflationniste sur les coûts. Le maintien de solides niveaux de couverture et une politique de provisionnement prudente continueront à caractériser la qualité du crédit. La position de capital devrait rester à des niveaux élevés".

En ce qui concerne les prévisions, la société a déclaré qu'elle s'attendait à des revenus nets d'intérêts de 2,8 milliards d'EUR, à un bénéfice pour la période attribuable à la société mère de près de 1,1 milliard d'EUR et à un ratio Common Equity Tier 1 de 14 %.

BPER Banca a clôturé mercredi en baisse de 2,7 %, à 3,01 euros par action.

