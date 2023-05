BPER Banca fait plus que doubler son bénéfice net au premier trimestre

La quatrième banque italienne a fait état d'un bénéfice net de 290,7 millions d'euros (320 millions de dollars), en hausse par rapport aux 113 millions de l'année précédente, et supérieur au consensus de 225 millions des prévisions des analystes compilées par Reuters.

Les revenus de son activité de prêt ont augmenté de 92,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 726 millions d'euros, dépassant les attentes, stimulés par des taux plus élevés et l'acquisition récente d'une banque plus petite, Banca Carige.

(1 dollar = 0,9084 euro)