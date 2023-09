(Alliance News) - BPER Banca Spa a annoncé lundi qu'elle avait placé avec succès un emprunt obligataire senior non privilégié de 500 millions d'euros, avec une maturité de six ans et la possibilité d'un remboursement anticipé après cinq ans, destiné aux investisseurs institutionnels.

L'émission a attiré des ordres de plus de 1,3 milliard d'euros de la part d'environ 130 investisseurs.

En raison de la demande forte et bien diversifiée, la société a souligné que le niveau initialement communiqué au marché de 285 pb au-dessus du mid-swap à 5 ans a été révisé et fixé à 260 pb. En conséquence, le coupon annuel a été fixé à 5,750 %, avec un prix d'émission/offre de 99,695 %.

La répartition géographique est marquée par la présence d'investisseurs étrangers - dont l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse avec 28 %, le Royaume-Uni et l'Irlande avec 19 %, la France avec 8 % et les États-Unis et le Canada avec 6 % - et d'Italiens, avec 32 %.

L'obligation sera cotée à la Bourse de Luxembourg. La date de règlement sera le 11 septembre.

L'action de BPER Banca a clôturé lundi dans le rouge (1,1 %), à 2,74 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

