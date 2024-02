(Alliance News) - BPER Banca Spa a annoncé mardi qu'elle avait placé avec succès la première obligation privilégiée de premier rang qualifiée de "verte", destinée aux investisseurs institutionnels.

Le montant placé était de 500 millions d'euros, avec une maturité de six ans et la possibilité d'un remboursement anticipé après cinq ans. Des ordres ont été recueillis pour un montant supérieur à 3,4 milliards d'euros.

La demande bien diversifiée a permis de réduire le spread initial de 200 points de base au-dessus du mid-swap à cinq ans à 160 points de base. En conséquence, le coupon annuel a été fixé à 4,250 %, avec un prix d'émission/offre de 99,753 %.

La répartition géographique a été marquée par la présence d'investisseurs étrangers - dont le Royaume-Uni avec 20 %, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse avec 13 % et la France avec 9 % - et d'Italiens avec 42 %.

L'allocation finale s'est faite principalement en faveur des fonds d'investissement (51 %) et des banques et de la banque privée (30 %).

L'émission, dont le produit sera utilisé pour financer ou refinancer des actifs verts éligibles, fait partie de la stratégie ESG de BPER et représente la réalisation concrète d'objectifs de durabilité environnementale.

Citibank, Deutsche Bank, NatWest Markets, Santander, UBS Investment Bank et UniCredit ont agi en tant que teneurs de livre associés, tandis qu'Equita et Jefferies ont agi en tant que co-chefs de file.

Les notations attendues sont "Ba1" de Moody's, "BBB-" de Fitch et "BBB" de DBRS.

L'action de BPER Banca a clôturé mardi en hausse de 0,5 % à 3,57 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

