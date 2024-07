(Alliance News) - BPER Banca Spa a annoncé lundi qu'elle avait lancé, avec un plafond dédié d'un milliard d'euros, le service "Transizione 5.0" pour les entreprises, réservé à tirer parti des opportunités du plan Industrie 5.0 promu par le ministère de l'Entreprise et du Made in Italy pour soutenir la transition des entreprises italiennes vers des systèmes innovants, numériques et durables.

Le service, offert par BPER Banca, BPER Leasing et Banco di Sardegna, consiste en un soutien financier par le biais de produits de financement et de leasing instrumental, ainsi qu'en une consultation spécialisée offerte par le biais d'accords avec des entreprises leaders sur le marché, a expliqué la société dans une note.

Le groupe a expliqué qu'il souhaite donner un nouvel élan aux investissements des entreprises qui veulent relever les défis posés par les transitions mondiales en cours : la transformation numérique et la transformation des processus de production pour réduire la consommation d'énergie au profit de l'environnement.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

