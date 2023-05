BPER choisit PlusAdvance pour optimiser le financement de la chaîne d'approvisionnement

(Alliance News) - BPER Banca Spa a annoncé mardi avoir signé un partenariat avec PlusAdvance, une PME innovante spécialisée dans les solutions d'optimisation du fonds de roulement, pour améliorer ses services de confirmation et d'escompte dynamique afin de soutenir ses clients dans l'optimisation de leur fonds de roulement.

Grâce à la plateforme cloud de PlusAdvance, les entreprises pourront automatiser, de manière simple et immédiate, la gestion des solutions de financement proposées par BPER, notamment grâce à BPER Factor, la société du groupe spécialisée dans la recherche de solutions personnalisées pour soutenir les chaînes d'approvisionnement.

Plus précisément, la collaboration entre le groupe bancaire et PlusAdvance prévoit l'utilisation de plusieurs services innovants visant à rendre plus rapide et plus efficace la circulation des liquidités par les entreprises clientes de la banque : le Confirming, c'est-à-dire l'utilisation de plafonds déjà agréés qui permettent aux clients d'avancer les paiements aux fournisseurs et de différer les délais de paiement de l'entreprise, et l'Escompte Dynamique, déjà inclus dans l'offre de l'institut, qui assurera aux entreprises l'optimisation de leurs liquidités en payant leurs fournisseurs par anticipation en échange d'un escompte.

Le partenariat entre les deux entreprises découle de la nécessité de mettre en œuvre des solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement, un outil de plus en plus stratégique pour les entreprises italiennes. Il suffit de dire que, selon les données de l'Observatoire de la finance de la chaîne d'approvisionnement de l'École de gestion du Politecnico di Milano, en Italie, d'ici 2022, le marché desservi par les solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement atteindra 130 milliards d'euros, ce qui équivaut à environ 22-25 % de l'ensemble des créances commerciales italiennes.

