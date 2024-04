(Alliance News) - BPER Banca Spa a annoncé mercredi qu'elle avait renouvelé son partenariat de 20 ans avec Apo Conerpo par le biais d'un prêt de 50 millions d'euros destiné à soutenir les projets de développement 2023-2024.

Apo Conerpo, société coopérative agricole fondée en 1967 à Villanova, dans la province de Bologne, est la première organisation européenne de producteurs de fruits et légumes. Elle regroupe 50 coopératives réparties dans les plus importantes régions productrices de fruits et légumes d'Italie, avec plus de 6 000 producteurs et plus d'un million de tonnes de fruits et légumes commercialisés chaque année.

Grâce à l'accord avec BPER Banca, il sera possible de garantir à la First International Association Fruit - Finaf, la première et la plus importante association d'organisations transnationales de producteurs de fruits et légumes sur la scène européenne, AOP de référence pour Apo Conerpo, des ressources rapidement disponibles pour soutenir les importants investissements réalisés dans le cadre de l'actuel programme opérationnel biennal.

Cecilia Bavera, responsable du bureau régional Emilia East-Romagna de BPER Banca, a déclaré : " Nous sommes fiers de continuer à collaborer avec Apo Conerpo et de pouvoir garantir un soutien concret à une chaîne d'approvisionnement qui représente le premier secteur économique de notre pays avec près de 4 millions d'employés, soit 17 % du total national. Malgré les catastrophes naturelles qui l'ont frappée, l'évidence montre qu'il y a de la place pour un développement dynamique, misant sur l'excellence et la durabilité".

"L'attention portée par la BPER au monde agroalimentaire continuera à se manifester à travers des initiatives spécifiques, sous forme de packages et de services, destinés à soutenir l'entrepreneur agricole dans ses activités quotidiennes".

"Les chaînes d'approvisionnement en fruits et légumes ont connu des années très complexes, fortement marquées par les effets du changement climatique, un contexte dans lequel la certitude de la disponibilité des ressources et la rapidité de la collecte sont des éléments de la plus haute importance", a déclaré Davide Vernocchi, président d'Apo Conerpo, "Plus de 6 000 exploitations agricoles bénéficieront de ces ressources. Nous ne pouvons que remercier BPER Banca d'avoir confirmé sa volonté de continuer à accompagner la chaîne d'approvisionnement, une synergie qui existe depuis longtemps et qui est d'une grande aide pour la durabilité économique des entreprises agricoles".

Les actions de BPER Banca sont en hausse de 0,3 % à 4,39 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

