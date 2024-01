(Alliance News) - BPER Banca Spa et le Groupe Gardant ont annoncé lundi qu'ils avaient finalisé une transaction visant à établir un partenariat stratégique pour la gestion des prêts douteux détenus par BPER et Banco di Sardegna Spa.

Le partenariat entre le groupe BPER et le groupe Gardant se concrétise par la création d'une plateforme de gestion détenue à 70% par Gardant Bridge Spa, une société du groupe Gardant, et à 30% par BPER, et par la signature de deux accords de gestion relatifs à la gestion et à la récupération de prêts classés à la fois comme des défauts probables et des prêts non performants appartenant à BPER et à la BdS.

La valorisation de la transaction générera une plus-value totale d'environ 150 millions d'euros, avant impôts, et sera comptabilisée au premier trimestre 2024.

Les actions de BPER Banca ont clôturé lundi en baisse de 0,3 % à 3,18 euros par action.

