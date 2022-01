Banca Carige annonce avoir reçu plusieurs offres de reprise, l'action bondit

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--L'action de la banque italienne Banca Carige bondit vendredi à la Bourse de Milan, son principal actionnaire ayant annoncé avoir reçu plus d'une offre préliminaire et non contraignante pour sa participation au capital.

Vers 12h30, l'action Banca Carige s'adjugeait 10,2% à 0,88 euro.

Le FITD, le fonds interbancaire de garantie des dépôts en Italie, qui détient 80% du capital de Banca Carige, a indiqué jeudi qu'il étudierait ces offres en profondeur et que son évaluation serait achevée prochainement, probablement à temps pour une réunion de son comité de direction lundi. Le FITD n'a pas identifié les repreneurs potentiels.

BPER Banca a déposé le mois dernier une offre non contraignante pour Carige, dont les termes ont été jugés inacceptables par le FITD. Ce dernier s'est néanmoins montré ouvert aux négociations.

Selon la presse italienne, Crédit Agricole SA convoiterait également Banca Carige. La banque française n'a pas souhaité commenter ces informations.

