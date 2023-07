(Alliance News) - BPER Banca a annoncé mardi que l'agence DBRS Morningstar a confirmé toutes les notations de la société.

La note d'émetteur à long terme a été confirmée à BBB avec des perspectives stables, tandis que la note d'émetteur à court terme a été confirmée à R-2 avec des perspectives stables.

"La confirmation des notations et la stabilité des perspectives reflètent le renforcement de la position concurrentielle et de la diversification géographique au niveau national. La notation tient compte de la gestion réussie de l'intégration résultant des récentes acquisitions et des progrès continus en matière de qualité des actifs. Les positions de capital, de liquidité et de financement ont été jugées adéquates", indique la note de presse.

BPER a clôturé mardi dans le rouge de 0,3 pour cent à 2,96 euros par action.

