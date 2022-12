De BPER et CDP, 33 millions d'euros supplémentaires pour quatre entreprises italiennes

(Alliance News) - Avec la quatrième émission de 33 millions d'euros en faveur de quatre entreprises italiennes, le programme de basket bonds 2022 de BPER Banca Spa et Cassa Depositi e Prestiti Spa se termine avec 112 millions d'euros déboursés en faveur de 15 entreprises italiennes.

Grimet, Bayker Italia, WIIT Spa et OSAI Automation System Spa sont les dernières entreprises financées par BPER et CDP grâce à leur programme de basket bonds.

Dans le détail, les sociétés ont émis des minibons d'une durée comprise entre quatre et six ans dans le but de lever des ressources stratégiques pour soutenir leurs plans d'acquisition, d'investissement et de développement en Italie et à l'étranger. La CDP et la BPER Banca ont joué le rôle d'investisseur principal du programme, en souscrivant chacune 50 % du montant de la quatrième tranche, comme cela avait été le cas lors des précédentes émissions du programme, qui a été le premier à bénéficier de la garantie du Fonds européen de garantie de la Banque européenne d'investissement.

Les actions de BPER Banca ont clôturé jeudi dans le vert de 0,1% à 1,94 euro.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.