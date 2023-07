(Alliance News) - BPER Banca Spa a annoncé jeudi la signature d'un accord avec le Fonds européen d'investissement (FEI), qui fait partie du groupe de la Banque européenne d'investissement, par lequel FEI offre une garantie de 110 millions d'euros pour des prêts aux petites et moyennes entreprises.

L'accord encouragera les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire dans les domaines de la durabilité, de l'innovation, de la numérisation et, dans une moindre mesure, dans les secteurs de la culture et de la création. Les opérations du FEI sont soutenues par le programme InvestEU.

Le nouvel accord permettra au groupe BPER d'offrir des garanties d'un montant de 110 millions d'euros à des entreprises italiennes, ce qui leur permettra de constituer un portefeuille de prêts garantis par le FEI d'un montant maximal de 240 millions d'euros.

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l'économie, a déclaré : "InvestEU est un instrument essentiel pour soutenir les petites et moyennes entreprises actives dans toute l'Europe, y compris dans les secteurs de la culture, de la création, du numérique et du développement durable. L'accord InvestEU favorisera les progrès de l'Italie vers une économie résiliente, à la fois plus verte et innovante. Grâce à ce type de soutien, les entreprises italiennes pourront se développer et créer des emplois de qualité".

Alessandro Tappi, directeur des investissements du FEI, a déclaré : " Nous sommes très heureux de nous associer à nouveau à BPER, une banque qui a bénéficié de plusieurs programmes de garantie du FEI pour répondre aux besoins d'investissement des PME en Italie. Cet accord conclu dans le cadre d'InvestEU permettra aux petites entreprises italiennes de poursuivre leur transition verte et numérique et d'accroître ainsi leur compétitivité et leur résilience".

Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer de BPER Banca, a commenté : " Cet accord est particulièrement important car il vise à renforcer le soutien financier aux entreprises qui poursuivent des objectifs ESG et contribuent à augmenter le niveau d'innovation dans notre pays. Je ne peux donc qu'exprimer mon entière satisfaction quant à l'opportunité qui nous a été donnée d'aider nos clients avec cette forme particulière de financement dans le cadre du programme InvestEU".

Le directeur général de Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese, a déclaré : " En signant cet accord, Banco di Sardegna disposera également d'un outil important pour soutenir les entreprises qui investissent dans des projets innovants et de développement durable, en ajoutant à sa gamme de produits et de services les opportunités offertes par le Fonds européen d'investissement, confirmant ainsi le rôle du groupe BPER en tant que point de référence pour le tissu productif ".

Les actions de BPER Banca sont en baisse de 0,1 % à 2,73 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.