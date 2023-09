Le groupe financier italien Unipol a entamé le processus d'achat de 10,2% supplémentaires de Popolare di Sondrio, a-t-il déclaré mercredi, renforçant ainsi son emprise sur le prêteur régional.

Unipol a déclaré avoir engagé Equita SIM et Mediobanca pour lancer un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres inversé et acheter des actions de Popolare di Sondrio à un prix ne dépassant pas 5,1 euros l'unité.

Les actions de Popolare di Sondrio ont terminé la séance à 4,902 euros, ce qui signifie qu'Unipol offre une prime de 4 % par rapport au prix de clôture.

L'offre est subordonnée à l'acquisition par Unipol de 10,2 % de la banque, mais le groupe a déclaré qu'il se réservait le droit d'accepter une participation moindre.

Unipol détient déjà 9,5 % de Popolare di Sondrio par l'intermédiaire de son unité UnipolSAI, qui est le deuxième assureur italien.

Il a obtenu l'autorisation de la Banque centrale européenne pour franchir le seuil de 10 % et atteindre 19,99 %, a-t-il ajouté.

"L'augmentation de la participation permettra à Unipol de renforcer le partenariat d'assurance avec Popolare di Sondrio et de rendre l'actionnariat de la banque plus stable afin de mieux poursuivre ses objectifs et de soutenir son évolution conformément aux meilleures pratiques du marché.

Unipol est également le principal actionnaire de la banque de taille moyenne BPER Banca.

Longtemps considérée comme une cible de rachat intéressante, Popolare di Sondrio a été la dernière grande banque coopérative italienne à abandonner le statut de coopérative qui la protégeait des rachats potentiels, se conformant finalement à une réforme gouvernementale après avoir perdu une bataille judiciaire pour s'opposer au changement.

La prise de participation d'Unipol dans Popolare di Sondrio a longtemps alimenté les spéculations sur un éventuel rapprochement entre Popolare di Sondrio et BPER. (Reportage de Valentina Za ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)