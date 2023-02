La banque italienne BPER Banca double son dividende en raison de la hausse des taux d'intérêt.

La quatrième plus grande banque d'Italie a déclaré un bénéfice net de 1,45 milliard d'euros (1,56 milliard de dollars) l'année dernière, légèrement inférieur à la prévision de 1,6 milliard d'euros dans un sondage d'analystes de Reuters.

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 19% au quatrième trimestre par rapport au précédent et ont progressé de 46% en glissement annuel pour atteindre 565,5 millions d'euros, dépassant les prévisions de la banque de 500 millions d'euros, stimulés par des taux plus élevés et l'acquisition récente de sa petite consœur Banca Carige.

BPER Banca a déclaré que son conseil d'administration proposerait un dividende par action de 12 centimes d'euro sur les bénéfices de 2022, contre 6 centimes d'euro pour 2021.

(1 $ = 0,9314 euros)