(Alliance News) - Les marchés d'actions européens - selon le marché à terme - se dirigent vers une ouverture mitigée mercredi. Avant que la cloche ne sonne, les données sur l'inflation britannique pour le mois de mai ont été conformes aux attentes.

Les taux annuels principaux et de base ont été respectivement de 2 % et de 3,5 %. Ces données ont été publiées un jour avant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre en juin, qui devrait maintenir les taux d'intérêt inchangés à 5,25 % avant de les réduire en août.

Mercredi, l'UE devrait "admonester" près de dix gouvernements, dont la France et l'Italie, pour leurs dépenses excessives après l'entrée en vigueur de nouvelles règles budgétaires. Cette décision intervient à un moment particulièrement difficile pour la France, où l'extrême gauche et l'extrême droite accumulent les promesses de dépenses à l'approche d'élections anticipées, suite à la lourde défaite du président Emmanuel Macron aux élections européennes.

Dans le secteur des entreprises, Enel Finance International - une filiale financière d'Enel - a annoncé mercredi qu'elle avait lancé une "obligation liée à la durabilité" à plusieurs tranches destinée aux investisseurs institutionnels aux États-Unis et sur les marchés internationaux pour un montant total de 2 milliards de dollars. L'émission, qui est garantie par Enel, a été sursouscrite environ trois fois, pour un total d'ordres d'environ 5,6 milliards d'USD. Le produit de l'émission devrait être utilisé pour financer les besoins ordinaires du groupe, y compris le refinancement de la dette arrivant à échéance.

Le FTSE Mib - après avoir clôturé mardi en hausse de 1,2 pour cent à 33 315,68 - se négocie juste au-dessus du pair.

En Europe, le FTSE 100 de Londres perd 6,10 points, tandis que le CAC 40 de Paris et le DAX 40 de Francfort se situent tous deux juste en dessous du pair.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a augmenté de 1,2 % à 47 216,62 hier soir, le Small-Cap a gagné 0,6 % à 28 709,43, et l'Italy Growth a augmenté de 0,2 % à 8 073,22.

Sur la liste des valeurs sûres, Saipem a été le titre le plus performant la nuit dernière, augmentant de 3,5 pour cent pour atteindre 2,09 euros l'unité à la fin de la session.

Les banques ont également atteint des sommets, les rumeurs d'une résurgence bancaire liée à Monte dei Paschi ayant poussé les actions bancaires à la hausse. Les actions de la plus ancienne banque du monde ont augmenté de 3,3 %, tandis que celles d'UniCredit ont gagné 2,8 %.

BPER Banca s'est également bien comportée, avec une hausse de 3,0 %. DBRS Morningstar a révisé lundi les notes de l'émetteur à long terme et à court terme et de la dette senior de Stable à Positive. "Cette action de notation positive récompense la capacité croissante de la société à générer de la rentabilité, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la baisse du coût du crédit", a expliqué la société dans une note.

STMicroelectronics a clôturé en hausse de 0,8 % à 40,0650 euros par action. Goldman Sachs a revu son objectif de cours à 45,50 euros, contre 33,00 euros précédemment.

Nexi, en hausse de 1,4 %, a déclaré avoir racheté 4,8 millions de ses propres actions ordinaires entre le 10 et le 14 juin, à un prix moyen de 6,5 euros par action et pour une valeur totale de 28,5 millions d'euros. La société détient ainsi 14,2 millions d'actions propres, soit 1,1 % du capital social.

Parmi les rares porteurs, on trouve les deux entreprises de mode, Moncler et Brunello Cucinelli, en baisse de 2,7 % et 0,3 %, respectivement.

Du côté des valeurs moyennes, Maire Tecnimont a progressé de 4,1 %, renouant avec le succès après trois séances de baisse. La société a annoncé mardi que Kinetics Technology s'est vu attribuer un projet EPC par Holborn Europa Raffinerie pour la construction d'une usine d'hydrogénation d'huile végétale à la raffinerie de Holborn à Hambourg, en Allemagne.

Une fois achevée, l'usine produira environ 220 000 tonnes par an de diesel renouvelable de haute qualité et de carburant aviation durable en utilisant des déchets, de la biomasse et des résidus de l'industrie agroalimentaire, ainsi que de l'hydrogène à faible teneur en carbone.

L'usine, qui sera opérationnelle début 2027, comprend l'unité de prétraitement, l'unité HVO et l'infrastructure d'interconnexion avec les usines existantes. La valeur du contrat est d'environ 400 millions d'USD.

Le programme de rachat d'OVS s'est poursuivi, avec une hausse de 3,8 % à 2,7560 EUR par action. La semaine dernière, la société a racheté ses propres actions ordinaires pour une valeur totale de 2,3 millions d'euros.

Webuild, en hausse de 2 %, a déclaré avoir racheté 755 000 de ses propres actions entre le 10 et le 14 juin, pour une valeur totale de 1,5 million d'euros.

PharmaNutra a également progressé, de 0,4 %. La société a annoncé qu'elle allait entamer une nouvelle phase d'expansion sur les marchés étrangers, en particulier au Mexique.

L'équipe étrangère de la société a récemment assisté au lancement des trois produits qui seront distribués au Mexique à partir de ce mois, suite au contrat signé en novembre 2022 avec le partenaire SMS Pharma.

Du côté des petites capitalisations, Newlat Food a augmenté de 2,2 % pour atteindre 11,24 euros par action. L'action a mis à jour son plus haut niveau sur 52 semaines à 11,88 euros par action au cours de la négociation.

Sogefi - en hausse de 11% - a déclaré que son conseil d'administration avait décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires du 18 juillet la distribution d'un dividende extraordinaire par action de 0,923 EUR, brut de retenue à la source, pour chaque action en circulation, à l'exclusion des actions propres détenues à la date d'enregistrement, pour un montant total estimé à 110 millions d'EUR.

Zucchi - en hausse de 2,5 pour cent - a annoncé lundi un bénéfice de 1,2 million d'euros au premier trimestre, contre 1,9 million d'euros à la même période en 2023. Au 31 mars, les ventes consolidées s'élevaient à 29,3 millions d'euros, contre 33,3 millions d'euros en 2023.

Parmi les notes négatives, Centrale del Latte d'Italia a perdu 4,1%. Le titre s'est échangé dans un volume élevé de plus de 50 000 unités, comparé à une moyenne journalière de trois mois d'environ 7 600.

Parmi les PME, le titre ISCC Fintech a progressé de 5,7 %, dans le sillage de la séance haussière de la veille de la réunion, qui a clôturé en hausse de 1,9 %.

ErreDue - en hausse de 1,5% à 10,00 euros - a annoncé mardi qu'elle avait signé un nouvel accord avec une société néerlandaise active dans le développement de solutions d'hydrogène et d'électricité pour les véhicules pour construire une usine de 1,5 MW. La valeur de la fourniture est d'environ 2 millions d'euros.

Caribbean Company - en hausse de 5,0 % - a annoncé une perte pour 2023, avec un retour négatif de 2,9 millions d'euros par rapport à un bénéfice net ajusté de 2,0 millions d'euros en 2022. Au cours de la période, les recettes se sont élevées à 52,8 millions d'euros, contre 49,7 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Parmi les quelques notes négatives de la liste, Cloudia Research a perdu 5,8 pour cent, en baisse pour la troisième séance consécutive.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a gagné 0,2 pour cent, le Nasdaq a clôturé juste au-dessus du pair, tandis que le S&P 500 a augmenté de 0,3 pour cent.

Parmi les marchés asiatiques, le Nikkei a gagné 0,2 pour cent, le Shanghai Composite a baissé de 0,1 pour cent, tandis que le Hang Seng a augmenté de 2,7 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0738 USD contre 1,0747 USD mardi à la fermeture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2714 USD contre 1,2708 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 85,32 USD le baril contre 84,77 USD le baril à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 330,03 USD l'once contre 2 323,46 USD la nuit dernière.

Le calendrier macroéconomique de mercredi comprend les données des comptes courants de la zone euro à 1000 CEST.

Toujours pour la zone euro, les yeux seront rivés sur la production du secteur de la construction, prévue à 1100 CEST, une demi-heure avant une vente aux enchères de Bunds allemands à 30 ans et une heure avant le rapport mensuel de la Bundesbank et les données sur la confiance des consommateurs espagnols.

Aux États-Unis, les données sur les taux hypothécaires à 30 ans seront publiées le jour où les marchés boursiers américains seront fermés pour le mois de juin.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

