Le bénéfice net de BPER Banca s'envole au premier trimestre

(Alliance News) - BPER Banca Spa a annoncé mardi qu'elle a clôturé le premier trimestre avec une forte croissance en glissement annuel, avec un bénéfice net en hausse à 290,7 millions d'euros contre 112,7 millions d'euros à la même période l'année dernière.

Les revenus nets d'intérêts s'élèvent à 726,0 millions d'euros, en hausse de 92 % par rapport à 376,4 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en raison notamment de la contribution plus élevée de la composante commerciale, de l'évolution favorable des taux d'intérêt et de la contribution de la gestion du portefeuille de titres.

Les revenus nets d'exploitation s'élèvent à 1,32 milliard d'euros, en hausse de 49 % par rapport à 883,7 millions d'euros au 1er trimestre 2022, sous l'effet de la croissance des revenus de base - revenus nets d'intérêts et revenus nets de commissions - de 1,23 milliard d'euros.

Le coefficient d'exploitation du trimestre s'établit à 51,3 %, soit un niveau inférieur à celui du T1 2022 (63,2 %) et à celui de l'exercice 2022 (65,5 %). Le coût annualisé du crédit s'établit à 63 points de base, en ligne avec le chiffre de 64 points de base pour l'ensemble de l'année 2022.

Les dépôts directs de la clientèle s'élèvent à 113,5 milliards d'EUR, en hausse de 14 % par rapport au 1er trimestre 2022. Les principaux facteurs, qui ont partiellement compensé la baisse des comptes courants d'un trimestre à l'autre, comprennent la bonne performance des dépôts à terme, des obligations et des certificats ; les opérations de pension avec des contreparties institutionnelles ont également enregistré de bonnes performances.

Les dépôts indirects de la clientèle s'élèvent à EUR 167,5 milliards, en hausse de 2,6 % sur le trimestre ; les actifs gérés, à EUR 62,1 milliards et en hausse de 2,5 %, et les actifs administrés, à EUR 81,6 milliards et en hausse de 4,2 %, ont contribué à la croissance de l'agrégat. Le portefeuille de primes d'assurance vie s'élève à 23,8 milliards d'EUR, en hausse de 22 %.

"L'approche conservatrice de la gestion des prêts dépréciés et les actions de dérisquage entreprises et en cours ont permis au groupe d'atteindre des ratios de qualité d'actifs solides : le ratio des prêts bruts - ratio NPE brut pro-forma - est de 2,9 %, en baisse par rapport au chiffre de fin 2022 de 3,2 %, tandis que le ratio des prêts nets à la clientèle est de 1,2 %, en baisse par rapport au chiffre de fin 2022 de 1,4 %. Le ratio de couverture du total des prêts dépréciés est en hausse à 60,9 %, contre 57,1 % à la fin de 2022.

En ce qui concerne les ratios de capital, le ratio CET 1 est de 13,3 % contre 12,0 % à la fin de 2022, le ratio TIER 1 est de 13,6 % contre 12,3 % et le ratio de capital total augmente à 16,9 % contre 15,6 %.

L'action de BPER Banca a clôturé mardi en hausse de 3,9 % à 2,74 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.