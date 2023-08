(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont confirmé mercredi les attentes du marché et ont ouvert en territoire négatif avant les données macroéconomiques plus fortes que prévu de la zone euro. Les données plus fortes que prévu des ventes au détail américaines de mardi ont également alimenté les craintes que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant une période plus longue, ce qui pourrait nuire à la croissance économique et réduire la demande d'énergie dans le premier consommateur de pétrole au monde.

Dans le même temps, les données industrielles ont montré que les stocks de brut américains ont diminué d'environ 6,2 millions de barils la semaine dernière, dépassant les prévisions d'une baisse de 2,3 millions de barils.

Ainsi, le FTSE Mib est en baisse de 0,9 pour cent à 28 179,05, le Mid-Cap est en baisse de 0,5 pour cent à 41 796,84, le Small-Cap est dans le vert fractionné à 26 919,51, tout comme l'Italie Growth à 8 919,20.

En Europe, le CAC 40 de Paris était en baisse de 0,2 %, tout comme le DAX de Francfort, tandis que le FTSE 100 de Londres était dans le rouge de 0,1 %.

Sur l'indice principal de la Piazza Affari, Monte dei Paschi di Siena a continué à mener la danse, augmentant de 3,2 % après avoir clôturé avant tout le monde lundi, dans le vert de 6,3 %.

BPER Banca, en hausse de 0,7 %, et Banco BPM, en hausse de 0,5 %, ont également bien progressé.

Tenaris est stable après avoir annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir auprès de Mattr 100% des actions de sa filiale Bredero Shaw International, qui contrôle l'activité de revêtement de tuyaux, pour 166 millions de dollars US, y compris le fonds de roulement, sur une base de trésorerie et sans dette, sous réserve des ajustements de prix habituels.

Le conseil d'administration d'Unipol - dans le vert par 0,2% - a annoncé vendredi matin qu'il avait approuvé les résultats consolidés au 30 juin, rapportant un semestre clôturé avec un bénéfice consolidé de 517 millions d'euros, en baisse de plus de 24% par rapport au bénéfice net consolidé de 684 millions d'euros rapporté à la même période l'année dernière, rapporté selon les normes comptables précédentes et sur lequel se sont reflétés des éléments extraordinaires d'environ 279 millions d'euros liés à la consolidation au pro-rata des résultats de BPER Banca.

CNH Industrial, en baisse de 2,7 %, ainsi que Stellantis, qui fait également partie de la galaxie Agnelli, ont baissé de 1,0 %.

A la baisse également Saipem, qui laisse 1,8% sur le parterre.

Du côté des valeurs moyennes, la Juventus a cédé 0,9%. La société a annoncé avoir conclu un accord avec l'AS Monaco Football Club pour la vente définitive des droits sur les performances sportives du joueur Denis Lemi Zakaria Lako Lado pour un montant de 20 millions d'euros, payable en quatre exercices.

UnipolSai a également continué à bien se porter après les comptes, pour lesquels la société a déclaré vendredi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice en hausse de 2,0 % à 431 millions d'euros, contre 422 millions d'euros à la même période l'année dernière.

Le bénéfice net du premier semestre 2022, calculé sur la base d'autres paramètres de l'IFFRS 4 et de l'IAS 39, s'élève à 176 millions d'EUR.

Les primes d'assurance directe ont augmenté, passant de 6,63 milliards d'EUR à 7,47 milliards d'EUR, les primes non-vie passant de 4,15 milliards d'EUR à 4,32 milliards d'EUR et les primes vie passant de 2,48 milliards d'EUR à 3,14 milliards d'EUR au cours de la même période de l'année précédente.

Ascopiave et Piaggio sont en tête de liste, avec des hausses respectives de 2,1 % et 1,7 %. MutuiOnline est en queue de peloton, avec une hausse de 2,8 %.

Dans le segment des petites capitalisations, Autostrade Meridionali a reculé de 0,9% après avoir affiché une baisse de 6,2% vendredi soir, faisant l'objet de prises de bénéfices après deux séances au cours desquelles elle a accumulé un actif de plus de 16%. La société a déclaré vendredi qu'en ce qui concerne l'évolution récente de ses actions en bourse, elle n'a pas connaissance d'éléments qui pourraient justifier les variations à la hausse qui se sont produites en bourse depuis la fin du mois de juillet.

Servizi Italia - en hausse de 1,5 % - a annoncé jeudi qu'elle avait terminé le premier semestre de l'année avec des revenus et des bénéfices en hausse par rapport à la même période de l'année précédente.

Les revenus de la société ont augmenté à 143,8 millions d'euros, contre 134,0 millions d'euros au premier semestre 2022. Les revenus des services de salles d'eau - qui, en termes absolus, représentent 74,9 pour cent des revenus du groupe - ont augmenté à 107,7 millions d'euros, contre 101,8 millions d'euros au cours des six premiers mois de 2022, soutenus par une croissance robuste dans les salles d'eau en Italie.

Parmi les PME, Ecosuntek a grimpé de 2,9% après avoir précisé lundi que sa filiale Eco Trade "dispose déjà des ressources propres nécessaires pour acquérir la participation d'environ 45% dans +Energia Spa.

Avant la clôture, Eco Trade peut cependant évaluer la possibilité d'une transaction spécifique avec le système bancaire qui prend en compte un ratio dette/fonds propres correct.

Vantea SMART - dans le vert de 2,3% - a annoncé vendredi qu'elle avait lancé un nouveau plan de rachat.

Comal a gagné 0,6 %, après avoir annoncé vendredi qu'elle avait informé Integrae SIM qu'elle exerçait son droit de mettre fin à ses contrats de conseiller en croissance et de spécialiste d'Euronext.

En Asie, le Nikkei a perdu 1,5 pour cent à 31 766,82, le Hang Seng a baissé de 1,4 pour cent à 18 315,58, tandis que le Shanghai Composite a clôturé dans le rouge à 3 150,13.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 1 % à 34 946,39, le S&P a cédé 1,2 % à 4 437,86, tandis que le Nasdaq a chuté de 1,1 % à 13 631,05.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0922 USD contre 1,0904 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2736 USD contre 1,2703 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 84,52 dollars contre 84,95 dollars à la clôture mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 934,05 USD l'once contre 1 935,20 USD l'once mardi soir.

Le calendrier économique de mercredi prévoit la publication du PIB de la zone euro et de la production industrielle à 1100 CEST.

À 1300 CEST, les États-Unis publient le rapport sur le marché hypothécaire, à 1515 CEST le chiffre de la production industrielle et à 1630 CEST le chiffre des stocks de pétrole brut.

À 2000 CEST, le compte-rendu de la réunion du FOMC sera publié.

Aucune annonce particulière n'est prévue parmi les entreprises.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

