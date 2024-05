(Alliance News) - BPER Banca Spa a annoncé lundi que l'agence de notation Moody's avait revu à la hausse ses principales notations.

L'agence a notamment revu à la hausse, dans la catégorie "Investment Grade", la note "standalone Baseline Credit Assesment" de "ba1" à "baa3" et les notes à long terme de la dette senior non garantie et de la note de l'émetteur de "Ba1" à "Baa3".

Les perspectives sont passées de positives à stables.

Dans son analyse, Moody's reconnaît la capacité croissante de BPER Banca à générer de la rentabilité et sa solide position en capital, ainsi que la bonne qualité de ses actifs et sa position robuste en matière de financement et de liquidité.

BPER Banca est dans le vert de 0,4 % à 4,85 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.