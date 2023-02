Prix baissiers ; le BPER atteint son plus haut niveau annuel

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont baissé vendredi, clôturant une semaine chargée, après que "des chiffres plus élevés que prévu sur le chômage et les prix à la production aux Etats-Unis ont ravivé les craintes que la Réserve fédérale reste agressive plus longtemps.

En outre, les responsables de la Fed, Loretta Mester et James Bullard, ont publiquement indiqué la voie à suivre pour de nouvelles hausses des taux d'intérêt afin de combattre la valeur croissante du panier de prix.

Les salles de marché ont également évalué les données montrant que l'inflation des producteurs en Allemagne a ralenti moins que prévu en janvier, tandis que le volume des ventes au détail au Royaume-Uni a augmenté de manière inattendue de 0,5 % en janvier, grâce aux promotions des ventes et à la baisse des prix des carburants, selon le rapport de l'ONS.

Ainsi, le FTSE Mib a chuté de 1,2 pour cent à 27 515,01.

En Europe, le CAC 40 de Paris a chuté de 1,2 pour cent, le FTSE 100 de Londres a perdu 0,6 pour cent et le DAX 40 de Francfort a perdu 1,3 pour cent.

Parmi les petites listes, la Mid-Cap est dans le rouge de 1,0 pour cent à 44 334,83, la Small-Cap est en baisse de 0,8 pour cent à 30 077,61 et l'Italy Growth est en baisse de 0,7 pour cent à 9 634,88.

Sur la liste principale de Piazza Affari, parmi les quelques performeurs haussiers, on trouve BPER Banca, qui a augmenté de 3,2 %. Le titre a touché un nouveau sommet de 52 semaines à 2,77 euros avant de retracer jusqu'à la zone des 2,73 euros.

En rouge, la couleur dominante de la liste, Recordati cède 3,9% après le vert de la veille avec 1,0% et dans l'attente des résultats à venir mardi. Barclays a réduit son objectif de cours sur le titre à EUR35,00 contre EUR40,00 précédemment.

Tenaris a chuté de 2,8 % à 16,87 EUR par action. L'action était en hausse de 8,0 % hier soir après avoir annoncé mercredi des résultats records pour 2022. Au 31 décembre 2022, Tenaris a fait état d'un chiffre d'affaires net de 3,62 milliards de dollars US au dernier trimestre, soit une hausse de 76% par rapport aux 2,06 milliards de dollars US du quatrième trimestre 2021. Le bénéfice net, quant à lui, a connu une croissance à trois chiffres pour atteindre 803 millions USD au dernier trimestre de l'année, soit 139% de plus que la même période en 2021. Le bénéfice net pour les 12 mois s'est élevé à 2,55 milliards USD, "et a atteint un niveau record", comme l'explique la société dans une note, en hausse de 142% par rapport aux 1,05 milliard USD de l'année 2021.

Saipem a également chuté de 2,8%, après un gain de 1,5% la veille, tandis qu'Amplifon a également suivi la tendance, abandonnant 2,5% après deux séances dans le noir.

Dans le segment des valeurs moyennes, Wiit a chuté de 2,8 % à 20,66 euros. Il convient de mentionner que la société poursuit son programme de rachat, où elle a récemment annoncé avoir acheté ses propres actions ordinaires pour une valeur totale de 240 000 EUR.

Il y a également eu une vente marquée de Tamburi, qui a chuté de 2,4 % à 7,75 EUR après un gain de 0,1 % la veille de l'événement.

Salvatore Ferragamo, quant à lui, a chuté de 1,9 %, après un rouge de 0,2 % la veille.

Sur le marché des petites capitalisations, Eukedos grimpe de 3,6 % à 1,29 EUR en prévision des résultats attendus mercredi.

Le sentiment d'achat prévaut également sur Borgosesia, qui accélère de 3,3 % à 0,8240 EUR.

Tesmec - désormais en baisse de 0,4 % - a indiqué jeudi avoir examiné les données de gestion préliminaires pour l'exercice 2022, qui montrent des revenus en hausse d'environ 25 % par rapport à l'exercice 2021, grâce aux performances du secteur ferroviaire, à la reprise du secteur des trancheuses sur le marché américain et à l'amélioration du mix dans le secteur de l'énergie.

Gabetti, en revanche, a chuté de 2,6 % à 1,2080 euro.

Parmi les PME, Frendy Energy cède 7,5% à 0,2460 EUR. Il convient de mentionner que le titre - qui n'a pas détaché son dividende depuis 2016 - sur une base hebdomadaire marque encore un gain d'environ 7,6%.

Alfonsino est également dans le rétroviseur, cédant 5,3% en prise de bénéfices après deux séances de gains importants.

Sur une note positive, parmi les minoritaires de la liste, Arterra Bioscience a progressé de 2,8% à 2,59 euros.

Des achats ont également été effectués sur Ecosuntek, qui a gagné 2,7 % à 19,20 EUR. Le titre - sur la plateforme MarketScreener - présente une indication "haussière" à court, moyen et long terme.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en baisse de 1,3 pour cent, le Nasdaq de 1,8 pour cent et le S&P 500 de 1,4 pour cent.

Sur les marchés asiatiques, le Nikkei a baissé de 0,7 %, le Shanghai Composite de 0,8 %, tandis que le Hang Seng a terminé en baisse de 1,3 %.

Parmi les devises, la force du dollar s'est confirmée. L'euro a changé de mains à 1,0642 USD contre 1,0678 USD à la clôture de jeudi. En revanche, la livre valait 1,1931 USD contre 1,2012 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 83,85 USD par baril contre 83,64 USD par baril jeudi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 822,00 USD l'once contre 1 823,27 USD l'once à la clôture de jeudi.

Sur le calendrier économique de vendredi, à 1000 CET, la balance des comptes courants désaisonnalisée est attendue dans la zone euro.

À 1445 CET, le discours Bowman de la Fed sera prononcé, tandis qu'à 1900 CET, les données de Baker Hughes seront publiées. Enfin, comme d'habitude le vendredi, à 2130 CET, ce sera le tour du rapport COT.

