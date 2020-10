bpost : Barclays dégrade sa recommandation

08/10/2020 | 11:52

Barclays dégrade sa recommandation sur bpost à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours inchangé à 8,5 euros, dans une note sur l'opérateur postal belge et son pair néerlandais PostNL (pour lequel il relève au contraire à 'surpondérer').



Le broker juge que 'les risques sur les prévisions sont orientés à la hausse pour les deux groupes', mais il considère PostNL comme 'relativement mieux positionné pour bénéficier de la croissance du commerce en ligne à court terme'.



'Nous continuons d'apprécier le dossier bpost sur le long terme, mais reconnaissons les vents contraires à court terme d'un marché du e-commerce moins mature et d'une clarté limitée sur la stratégie et la politique d'allocation de capital', poursuit Barclays.



