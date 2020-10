Bpost : le prix des timbres va augmenter en 2021

05/10/2020 | 12:05

La société belge bpost a déclaré qu'elle augmenterait le coût d'envoi des lettres l'année prochaine, augmentant le prix moyen de tous les produits de courrier domestique d'environ 6% pour compenser la forte baisse des volumes et couvrir ses coûts fixes.



La société postale a proposé vendredi d'augmenter le prix des timbres en tarif ' lent ' (livraison dans les 3 jours ouvrables) à 1,10 euro chacun, le tarif des timbres ' rapide ' (livraison le jour ouvrable suivant) s'élevant à 1,60 euro chacun.



Pour une destination en Europe, le prix sera désormais de 1,85 euro pour au moins cinq timbres achetés, et de 1,91 euro lorsque les timbres sont achetés individuellement, a indiqué bpost.



Pour les envois à une adresse hors d'Europe, le tarif international sera de 2,07 euros lors de l'achat de cinq timbres ou plus et de 2,13 euros lors de l'achat individuel des timbres.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.