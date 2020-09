bpost : Ilias Simpson devient Directeur de Parcels & Logistics North-America et rejoint le Comité exécutif de bpost group

Ilias Simpson (38 ans) occupe aujourd'hui le poste de Senior Vice President Fulfillment Services au sein de Radial et est membre de l'Executive Leadership Team. Il dirige les opérations pour les centres de fulfillment de Radial, l'optimisation du réseau, l'ingénierie, l'amélioration continue et la gestion de projets. Ilias dispose de nombreuses années d'expérience en business development, implémentation lean et stratégies de croissance. Avant de rejoindre Radial, il a occupé des positions de direction chez Ryder, Pentair, Halliburton et Cintas. Ilias est titulaire d'un MBA de l'Université de Dayton et d'un Bachelor en Sociologie de l'Université de North Texas. Il est membre de la National Black MBA Association et est un vétéran décoré de l'U.S. Air Force.

Jean-Paul Van Avermaet, CEO bpost group: 'bpost se transforme avec succès en une entreprise omni-commerce. Radial, et son extension en Europe, est l'un des piliers stratégiques de cette transformation. Radial a enregistré sa première croissance rentable depuis son acquisition grâce au travail remarquable des équipes aux Etats-Unis.Conformément à notre plan interne de succession et aux recommandations du Comité de Rémunération, j'ai le plaisir d'accueillir Ilias en tant que nouveau membre du Comité exécutif de bpost group en charge des activités nord-américaines . Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout particulièrement Henri de Romrée pour ses grandes réalisations au sein de Radial et de l'ensemble des activités nord-américaines. »

Le CEO actuel de Radial, Henri de Romrée, restera jusqu'à la fin de l'année chez Radial pour organiser la succession et le pic de fin d'années avec Ilias Simpson, dont le mandat débutera le 1er décembre 2020.

