bpost : Rafike Yilmaz devient la nouvelle Global Head Reputation & Media Relations bpost group

Le 1er janvier 2021, Rafike Yilmaz (39 ans) rejoindra bpost group en tant que Global Head Reputation & Media Relations. Elle prendra la direction du nouveau département chargé de renforcer la réputation du groupe au niveau mondial et de déployer sa stratégie au niveau des relations avec les médias et les médias sociaux.

Rafike Yilmaz occupe actuellement la fonction de Directrice adjointe Médias & Communication et porte-parole du Palais royal. Elle est titulaire d'un Master en Sciences morales et Philosophie (VUB) et d'un Bachelor en Travail social de la Haute école de Gand. Rafike a précédemment occupé le poste de conseillère politique, entre autres auprès de l'ancien ministre fédéral du Travail et elle a également été active un temps au sein du Groupe du Vendredi, cellule de réflexion de la Fondation Roi Baudouin au sein de laquelle des jeunes âgés de 25 à 35 ans mènent une réflexion sur l'avenir du pays.

Laurent Winnock, Chief Communication, Brand & Sustainability Officer bpost group : « Avec Rafike, nous accueillons une experte de haut niveau dans les domaines de la gestion de la réputation, des médias et du positionnement du leadership. Ces dernières années, elle a co-modernisé la stratégie de communication du Palais royal pour en faire un exemple moderne de communication ouverte et de transparence. Avec bpost group, Rafike retrouve l'une des marques les plus emblématiques de Belgique, bénéficiant d'une solide réputation, omniprésente sur le territoire national et en pleine croissance sur le plan international, portée par l'enthousiasme de 35 000 collaborateurs. Nous lui souhaitons plein succès dans son nouveau défi. »Rafike Yilmaz : « Après avoir passé 7 belles années au Palais royal, je me réjouis de pouvoir rejoindre l'équipe de bpost group et de pouvoir contribuer au développement futur de la réputation et des relations avec les médias en Belgique et sur le plan international ».

