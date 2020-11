bpost : Résultats de bpost pour le troisième trimestre 2020

Le total des produits d'exploitation du Groupe s'établit à 972,9 millions EUR, soit une hausse de +10,4% par rapport à la même période l'année dernière, grâce au maintien de la bonne performance de Parcels & Logistics Europe & Asia et Parcels & Logistics North America.

L' EBIT publié du Groupe s'élève à 65,1 millions EUR, une augmentation de +81,5%. L'EBIT ajusté atteint 69,5 millions EUR (marge de 7,1%).

Accélération du changement de mix de produits . La bonne performance de Parcels & Logistics Europe & Asia et Parcels & Logistics North America, soutenue par le e-commerce, accélère le changement de mix, leurs contributions à l'EBIT ajusté (38,5 millions EUR) dépassant celle de Mail & Retail (35,7 millions EUR), pour le deuxième trimestre consécutif.

L'EBIT publié de Mail & Retail s'élève à 35,1 millions EUR. L'EBIT ajusté atteint 35,7 millions EUR (marge de 7,7%), en baisse de 2,7 millions EUR seulement, en raison de la croissance spectaculaire des volumes de colis traités par le réseau mail pour Parcels & Logistics Europe & Asia. La baisse sous-jacente du volume du courrier s'est révélée résiliente à -8,2 %, soit mieux que la fourchette -9% à -11%, prévue avant la COVID-19.

L'EBIT publié de Parcels & Logistics Europe & Asia s'élève à 29,0 millions EUR. L'EBIT ajusté est de 29,7 millions EUR (marge de 11,3%), en hausse de 19,4 millions EUR, soit presque le triple. La forte amélioration de la marge s'explique par la croissance spectaculaire des volumes de colis traités par le réseau mail. Les volumes de Parcels B2X sont en augmentation de +49,0% par rapport à l'année passée.

L'EBIT publié de Parcels & Logistics North America s'élève à 5,6 millions EUR. L'EBIT ajusté est de 8,7 millions EUR (marge de 2,9%), soit une hausse de 14,0 millions EUR principalement due à Radial North America, qui a enregistré une forte croissance continue au niveau de ses clients existants et des nouveaux clients de 2019 (produits d'exploitation d'E-commerce Logistics en hausse de +25,2%), bénéficiant ainsi d'un levier opérationnel positif.

COVID-19. La priorité principale demeure la protection de la santé et de la sécurité de nos employés et clients. À partir de ce trimestre, les impacts de la COVID-19 ne sont plus publiés séparément. Dissocier ses effets des développements opérationnels observés est devenu de plus en plus artificiel et, par conséquent, moins pertinent.

Attaque de rançongiciel (logiciel rançonneur). Le 15 octobre 2020, Radial North America a subi une attaque de rançongiciel, impactant ses activités aux Etats-Unis. Entre-temps, Radial a réussi à retrouver suffisamment de fonctionnalités pour lui permettre de reprendre ses activités de fulfilment sur tous ses sites. Pour plus de détails, voir la note 22 (Événements survenus après la clôture de l'exercice).

Perspectives 2020. Sur base de la situation et des données actuelles et en tenant compte d'une estimation de l'impact financier de l'attaque du rançongiciel, l'objectif d'EBIT ajusté du Groupe pour 2020, précédemment reconfirmé, de 240 à 270 millions EUR, peut être revu à la hausse pour atteindre au minimum 270 millions EUR. Etant données la seconde vague de la pandémie et les mesures de confinement qui ont été prises, la visibilité sur le quatrième trimestre est toutefois limitée.

La mise à jour de la Stratégie et le cadre révisé d'allocation du capital , en ce compris la politique de dividende, seront communiqués au marché le 8 décembre 2020.

S&P réaffirme la notation de crédit à moyen et court termes à A/A-1, avec des perspectives stables.

« Je suis fier de pouvoir annoncer les excellents résultats obtenus par le Groupe bpost au troisième trimestre, notre bénéfice d'exploitation ayant presque doublé par rapport à l'année dernière. Nous le devons en tout premier lieu à l'engagement total de nos collaborateurs dans le monde entier. Ils y ont contribué de manière exceptionnelle et, encore aujourd'hui, dans des circonstances très difficiles, donnent quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes à nos clients dans le monde entier. Cette dynamique positive se confirmant au niveau des résultatss, nous pouvons relever nos prévisions d'EBIT ajusté du Groupe pour l'ensemble de l'année 2020 à 270 millions EUR au minimum. Le monde change à une vitesse déconcertante, la COVID-19 a boosté les affinités et les habitudes des consommateurs par rapport au e-commerce, tout en alimentant les bonnes performances de nos divisions Parcels & Logistics Europe & Asia et Parcels & Logistics North America. L'EBIT de Parcels & Logistics Europe and Asia a presque triplé et a atteint un niveau positif en Amérique du Nord pour le deuxième trimestre consécutif, si bien que la contribution combinée de ces entités opérationnelles à l'EBIT du Groupe est supérieure à celle de Mail & Retail. Cela démontre que la transformation de notre entreprise est bien la voie à suivre pour un avenir viable et durable. Nous continuons à investir dans des capacités supplémentaires avec un nouveau site de fulfilment annoncé aux États-Unis, deux machines de tri des colis supplémentaires installées au cours de l'été et désormais pleinement opérationnelles en Belgique, ainsi que des projets d'expansion d'Active Ants dans notre pays domestique d'ici 2021. Alors que nous continuons à naviguer dans l'inconnu compte tenu de la seconde vague de la pandémie et des nouvelles mesures de confinement, le Groupe bpost est tout à fait prêt pour le pic de fin d'année et il se fait fort de répondre avec succès aux attentes de ses clients pendant la saison la plus importante de l'année. Notre priorité principale demeure bien entendu la santé et la sécurité de nos employés et clients. Depuis ce début d'année, j'œuvre avec l'équipe de direction aux futures orientations stratégiques du Groupe bpost. Nous serons ravis de pouvoir vous présenter le résultat de ces travaux le 8 décembre 2020 ».

E-commerce logistics

Le Groupe bpost continue de développer ses activités d'E-commerce logistics

- Active Ants

Active Ants a inauguré un deuxième site aux Pays-Bas, à Roosendaal. Déployant les technologies les plus innovantes, cette nouvelle implantation traitera des millions de colis par an pour plusieurs centaines de boutiques en ligne. Le Groupe bpost prévoit en outre d'ouvrir un premier centre Active Ants en Belgique en 2021.

- Radial US

Afin de répondre à la demande croissante des clients en matière de e-commerce, Radial North America va investir 40 millions USD, principalement en 2020 et 2021, dans un nouveau centre de fulfilment basé à Locust Grove, en Géorgie, ce qui permettra de créer 344 emplois permanents à temps plein.

Développement durable

Au troisième trimestre, le Groupe bpost a confirmé son engagement fort à réduire l'impact de ses activités sur le climat et la mobilité :

- Utilisation pour la première fois de remorques à double étage (double deck trailers ou DDT) pour le transport des colis et des lettres en Belgique : le Groupe bpost déploiera plus de 320 remorques à double étage d'ici 2030, et jusqu'à 550 autres au cours des 20 années suivantes. Ces engins, qui remplaceront les grandes remorques standard, entraîneront une réduction de 30% du nombre de trajets et de kilomètres parcourus d'ici 2030. Le Groupe bpost investit également dans des camions fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) dans le but de remplacer tous les anciens camions pour les trajets longue distance au cours des prochaines années.

- Éclairage LED dans tous les centres de tri : Dès février 2021, les 4 centres de tri du Groupe bpost seront équipés de lampes LED. Ces modifications permettront à l'entreprise d'économiser 51% de sa consommation d'électricité pour l'éclairage des centres de tri en Belgique et de réduire ses émissions de CO2 de 1.000 tonnes par an. Le centre de tri de Bruxelles était déjà équipé d'un tel éclairage LED.

- Le Groupe bpost a rejoint la nouvelle alliance belge pour les objectifs climatiques (Belgian Alliance for Climate Action, BACA), lancée par The Shift et WWF. La BACA est une coalition d'organisations belges qui affichent publiquement des objectifs climatiques ambitieux et qui ont choisi la voie des objectifs étayés par la science.

Expérience client

Afin de mieux répondre aux attentes des clients, le Groupe bpost développe et intègre de nouveaux outils visant à améliorer sensiblement l'expérience client.

- Nous avons ainsi lancé en octobre un site web bpost.be plus convivial, basé sur les besoins des clients.

- En parallèle, le Groupe bpost a déployé en Belgique un nouveau Mobi, un outil mobile intelligent pour les facteurs, qui informe les clients en temps réel du statut de leur envoi et leur permet de payer par voie numérique les envois sur le seuil de leur porte.

L'EBIT ajusté du Groupe pour 2020 peut être révisé à la hausse, à 270 millions EUR au minimum, en tenant compte d'une estimation de l'impact financier de l'attaque du rançongiciel au sein de Radial North America. Etant données la seconde vague de la pandémie et les mesures de confinement qui ont été prises, la visibilité sur le quatrième trimestre est toutefois limitée.

La contribution par entité opérationnelle sera différente des perspectives initiales publiées le 17 mars 2020.

Le Capex brut s'élèvera à 150 millions EUR au maximum, contre 200 millions EUR avant la COVID-19.

Le cadre révisé d'allocation du capital, incluant la nouvelle politique de dividende, sera communiqué au marché le 8 décembre 2020.

Le communiqué de presse se trouve en annexe.

