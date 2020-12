bpost : annonce un partenariat à long terme avec BNP Paribas Fortis pour bpost banque

bpost SA (« bpost ») et BNP Paribas Fortis SA (« BNPPF ») ont annoncé ce jour avoir conclu un accord non contraignant concernant le futur partenariat à long terme pour bpost banque SA (bpost banque), la joint-venture au sein de laquelle elles sont partenaires depuis plus de 25 ans.

Dans le cadre de ce futur partenariat à long terme, bpost devrait vendre à BNPPF sa participation de 50% dans bpost banque. Le prix d'achat sera calculé sur base de la valeur nette de l'actif (en normes IFRS) au moment de la clôture de la transaction, et devrait se situer dans une fourchette comprise entre 100 et 120 millions d'euros. bpost continuerait de fournir des services bancaires de haute qualité par le biais de son réseau physique de bureaux de poste, sécurisant ainsi des futurs revenus qui résultent des activités bancaires pour bpost. Les tarifs appliqués à ces services font l'objet de discussions complémentaires. Cependant, sous réserve de sa performance commerciale et des conditions de marché, bpost ne s'attend pas à ce stade à une variation significative des revenus issus du nouvel accord, par rapport aux revenus qui auraient été générés dans le cadre des contrats existants avec BNPPF et bpost banque.

Le contexte actuel du secteur bancaire, caractérisé par des marges faibles, des taux d'intérêt bas et des exigences strictes en matière de capital afin de pouvoir maintenir une banque indépendante de petite taille en activité, est à la base de l'accord envisagé. Avec ce partenariat à long terme, bpost et BNPPF renforcent leur relation commerciale durable, fondée sur une stratégie commune de proximité visant à proposer des services financiers via un réseau d'agences proches du citoyen. Ceci confirme la pérennité de la valeur ajoutée du réseau de bpost pour l'avenir, et permettra en outre aux clients de bpost banque de continuer de bénéficier d'un excellent service dans un environnement qui leur est familier.

bpost et BNPPF ont l'intention de signer des accords contraignants d'ici la fin du mois de mars 2021, avec l'ambition de finaliser la transaction avant la fin de l'année 2021. La durée du futur partenariat est de 7 ans. La transaction sera soumise aux conditions habituelles, en ce compris les approbations réglementaires.

bpost, premier opérateur postal de Belgique, est un prestataire logistique pour la livraison de colis et l'e-commerce en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Nous distribuons courrier et colis au domicile de millions de consommateurs et nous fournissons des services logistiques aux entreprises et aux particuliers. Avec plus de 34 000 collaborateurs actifs en Belgique et dans le monde entier, bpost présente un produit d'exploitation de 3 837,8 millions EUR, tout en réduisant son impact sur l'environnement et les communautés qui l'entourent.

Saskia Dheedene T. +32 2 276 76 43 (IR) corporate.bpost.be/investors

Antoine Lebecq T.+32 2 276 29 85 (IR) investor.relations@bpost.be

Fanny Charpentier T. +32 492 23 93 00 (Media F) fanny.charpentier@bpost.be

Veerle Van Mierlo T. +32 472 92 02 29 (Media N) veerle.vanmierlo.ext@bpost.be

Lire la suite