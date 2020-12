bpost : et BNP Paribas Fortis optent pour un nouveau modèle de coopération pour bpost banque

bpost et BNP Paribas Fortis ont conclu aujourd'hui une lettre d'intention non contraignante, par laquelle BNP Paribas Fortis reprendrait les 50% des actions de bpost dans bpost banque à la fin de l'année prochaine et deviendrait ainsi actionnaire à 100%.

Un partenariat commercial de 7 ans serait développé entre bpost et BNP Paribas Fortis, dans le cadre duquel bpost continuerait à offrir des services financiers dans son réseau de bureaux de poste.

Cette intention sera transformée en un accord contraignant au printemps de l'année prochaine. L'objectif est de conclure l'ensemble de la transaction d'ici la fin 2021.

Rien ne change pour les clients de bpost banque : ils continueront à bénéficier d'un service de qualité dans l'environnement familier des bureaux de postes.

BNP Paribas Fortis et bpost exercent toutes deux un rôle social important dans la société belge et s'engagent à entretenir des relations à long terme, proches et adaptées avec ses clients.

bpost et BNP Paribas Fortis entretiennent depuis 1995 un partenariat fructueux dans le domaine de la prestation de services financiers par leur joint-venture bpost banque. Fondée en 1995 sous le nom de la « Banque de la Poste », elle s'est développée avec succès au cours des 25 dernières années pour devenir une référence dans le paysage bancaire belge. Le délai de la coopération actuelle expire le 31 décembre 2021.

Aujourd'hui, bpost et BNP Paribas Fortis annoncent leur intention de transformer leur partenariat actuel (50/50) dans bpost banque. Dans le futur, le modèle de coopération entre bpost et BNP Paribas Fortis fonctionnerait comme suit : bpost continuerait à offrir les produits financiers dans son réseau de bureaux de poste et la part de bpost dans bpost banque serait reprise par BNP Paribas Fortis, qui deviendrait ainsi actionnaire à 100%. L'objectif est de conclure l'ensemble de la transaction d'ici la fin 2021, sous réserve des autorisations requises.

Ce nouvel accord consolide la relation commerciale à long terme entre BNP Paribas Fortis et bpost. L'offre de services financiers dans un réseau de bureaux proches du client s'inscrit pleinement dans la stratégie de proximité des deux partenaires.

Rien ne changerait donc pour les clients de bpost banque : ils continueraient à pouvoir compter sur un excellent service dans l'environnement familier des bureaux de poste.

L'opération sera soumise aux conditions habituelles, notamment aux autorisations de la concurrence et des autorités réglementaires.

A propos de bpost group

bpost est le premier opérateur postal belge et un prestataire logistique pour la livraison de colis et l'e-commerce en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Nous livrons le courrier et les colis de millions de consommateurs et fournissons des services logistiques aux entreprises et aux particuliers. Avec quelque 34.000 collaborateurs en Belgique et dans le monde entier, nos produits d'exploitation réalises s'élèvent au total à 3.837,8 millions EUR, tout en réduisant notre impact sur l'environnement et les communautés qui nous entourent.

A propos de BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) commercialise sur le marché belge un éventail complet de services financiers auprès des particuliers, indépendants, titulaires de professions libérales, entreprises et organisations publiques. Dans le secteur des assurances, BNP Paribas Fortis opère en étroite collaboration, en tant qu'agent d'assurance lié, avec AG Insurance, leader du marché belge. Au niveau international, la banque propose des solutions sur mesure aux particuliers fortunés, aux grandes entreprises et aux institutions publiques et financières, en s'appuyant sur la compétence et le réseau international de BNP Paribas.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 71 pays, avec plus de 199 000 collaborateurs, dont plus de 151 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l'ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne et d'assurance protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers en Europe.BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l'Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amérique du Nord et du Sud, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

Contacts presse bpost :

Madame Fanny Charpentier - +32 (0)492 23 93 00 (Media FR) - fanny.charpentier@bpost.be

Madame Veerle Van Mierlo - +32 (0)472 92 02 29 (Media NL) - veerle.vanmierlo.ext@bpost.be

Contacts press BNP Paribas Fortis :

Madame Hilde Junius - +32 (0)478 88 29 60 - hilde.junius@bnpparibasfortis.com

Madame Pamela Renders - +32 (0)477 39 99 79 - pamela.renders@bnpparibasfortis.com

Monsieur Valéry Halloy - +32 (0)475 78 80 97 - valery.halloy@bnpparibasfortis.com

